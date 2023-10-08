Olivier Giroud kaleye geçti... Milan 3 puana uzandı!

Yayınlanma: 08.10.2023 - 08:56

Güncelleme: 08.10.2023 - 08:56

İtalya Serie A'nın 8. hafta maçında Milan, deplasmanda Genoa ile karşılaştı.

Genoa ev sahipliğinde oynanan maçı Milan 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 87. dakikada Christian Pulisic kaydetti.

İKİ TAKIM 10 KİŞİ KALDI

90+9. dakikada kırmızı kart gören Maignan'ın yerine değişiklik hakkı kalmayan Milan'da kaleye Giroud geçti. Öte yandan Genoa'nın kalecisi Martinez de kırmızı kart gördü. Değişiklik hakkı bulunun ev sahibi ekipte yedek kaleci Leali oyuna girdi.

Milan bu sonuçla ligde üst üste 4. galibiyetini aldı. Genoa ise son 6 maçında sadece 4 puan toplayabildi.

Puanını 21'e yükselten Milan, liderliğini sürdürdü. Genoa ise 8 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Milan, Juventus'u konuk edecek. Genoa ise Atalanta'ya konuk olacak.