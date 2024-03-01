Ancelotti'den Arda Güler sözleri: 'Takım çıkarlarıyla örtüşmüyor'

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler için, "Gelişmesi için süreye ihtiyacı olduğunu anlıyorum ama bu bazen takım çıkarlarıyla örtüşmüyor" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 15:48
Ancelotti'den Arda Güler sözleri: 'Takım çıkarlarıyla örtüşmüyor'
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Valencia ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, 19 yaşındaki oyuncu Arda Güler için gelen sorunun ardından, "Arda Güler'in gelişmesi için süreye ihtiyacı olduğunu anlıyorum ama bu bazen takım çıkarlarıyla örtüşmüyor. Ona karşı daha sabırlı olmalıyız. İnanılmaz yetenekli, Arda'nın zamanı gelecek" sözlerini kullandı.

DEĞİŞİKLİKTEN VAZGEÇMİŞTİ

Arda Güler, ligde Sevilla ile oynanan maçta ısınmaya çıkmış ve oyuna girmek için hazırlık yapmaya başlamıştı. Real Madrid, bu sırada Luka Modric ile golü bulmuş ve Ancelotti, Arda değişikliğinden vazgeçmişti.

92 DAKİKA SÜRE ALDI 

Real Madrid'e transferi sonrası sakatlıkları nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan 19 yaşındaki Arda Güler, İspanyol devinin formasını 2024 yılından itibaren giymeye başladı. Genç oyuncu, şu ana kadar Real Madrid forması ile 5 maçta, 92 dakika süre aldı.


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