Milan kendi sahasında Rafael Leao ile güldü!

20.10.2025 00:34:00
Milan, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasında kendi sahasında ağırladığı Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 7. hafta maçında Milan sahasında Fiorentina'yı ağırladı.

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Milan'ın gollerini 63. ve 86. dakikada (penaltı) Rafael Leao kaydetti. Fiorentina'nın tek golünü ise 55. dakikada Robin Gosens attı.

SERIE A'DA MILAN LİDER

Bu sonuçla birlikte Milan 16 puanla haftayı lider tamamlarken, galibiyetle tanışamayan Fiorentina 3 puanda kaldı.

Ligin sonraki haftasında Milan Pisa'yı konuk edecek. Fiorentina ise sahasında Bologna ile karşılaşacak.

#milan #Fiorentina #Rafael Leao

