Milan, Marco Sportiello'yu kadrosuna kattı

Milan, 31 yaşındaki İtalyan kaleci Marco Sportiello ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

İHA
Yayınlanma: 28.06.2023 - 13:43
Milan, Marco Sportiello'yu kadrosuna kattı
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İtalya Serie A ekiplerinden Milan, son olarak Atalanta forması giyen 31 yaşındaki kaleci Marco Sportiello'yu kadrosuna dahil etti.

Kırmızı-siyahlılar, İtalyan oyuncuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Tecrübeli kaleci, geçtiğimiz sezon Atalanta formasıyla 15 karşılaşmaya çıkarken, 2 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

Sportiello, Milan'da 57 numaralı formayı giyecek.


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