Milan - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milan, Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde kendi sahasında PSG'yi konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2023 - 10:42
Milan - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.

Stefano Pioli yönetimindeki Milan, kendi sahasında Luis Enrique'nin ekibi PSG ile karşı karşıya gelecek.

MILAN - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Guiseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

MILAN - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanacak.

İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan PSG 3-0 galip ayrılmıştı.  


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