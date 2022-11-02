Milan - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Milan, kendi sahasında Avusturya ekibi RB Salzburg'u ağırlayacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'de başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tamamlanıyor.
İtalyan ekip Milan, E Grubu maçında kendi sahasında RB Salzburg'u konuk edecek.
MILAN - SALZBURG MAÇI SAAT KAÇTA?
Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
MILAN - SALZBURG MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz'un yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
Milan, grubun 5. maçında deplasmanda karşılaştığı Dinamo Zagreb'i 4-0 mağlup etmişti.
Salzburg ise kendi sahasında ağırladığı Chelsea'ye 2-1 mağlup olmuştu.
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