Milan - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Milan, kendi sahasında Avusturya ekibi RB Salzburg'u ağırlayacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
02 Kasım 2022 Çarşamba, 10:03
Milan - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tamamlanıyor.

İtalyan ekip Milan, E Grubu maçında kendi sahasında RB Salzburg'u konuk edecek.

MILAN - SALZBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

MILAN - SALZBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz'un yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Milan, grubun 5. maçında deplasmanda karşılaştığı Dinamo Zagreb'i 4-0 mağlup etmişti.

Salzburg ise kendi sahasında ağırladığı Chelsea'ye 2-1 mağlup olmuştu.


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