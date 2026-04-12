Milan Skriniar'dan flaş sakatlık açıklaması

Fenerbahçe'de Milan Skriniar, Kayserispor maçı devre arasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı. Tecrübeli stoper son durumunu anlattı.

Takımın kendisine ihtiyacı olduğu için sakatlığına rağmen maça çıktığını söyleyen Skriniar, "Normal şartlarda maça çıkmam bile çok zordu ama takımın bana ihtiyacı olduğu için kendimi zorlayarak maça çıktım" dedi.

Skrniar ayrıca "İkinci yarıyı da oynayacak olsam sakatlığımla alakalı çok ciddi bir risk olacaktı. Bundan dolayı devam etmedim" ifadelerini kullandı.

DOMENICO TEDESCO'DAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kayserispor maçının ardından Skriniar'ın durumu için konuştu. Tedesco, "Plan, Skriniar'ı 90 dakika oynatmamaktı. Devre arasında problem yaşadığı bölgede yorgunluk hissettiğini söyledi. Riske etmedik. Bir sonraki maça 6 gün var. Her gün daha iyi oluyor" dedi.