12.04.2026 09:13:00
Milan Skriniar'dan flaş sakatlık açıklaması

Fenerbahçeli Milan Skriniar, Kayserispor maçında oyundan çıkması hakkında konuştu.

Fenerbahçe'de Milan Skriniar, Kayserispor maçı devre arasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı. Tecrübeli stoper son durumunu anlattı.

Takımın kendisine ihtiyacı olduğu için sakatlığına rağmen maça çıktığını söyleyen Skriniar, "Normal şartlarda maça çıkmam bile çok zordu ama takımın bana ihtiyacı olduğu için kendimi zorlayarak maça çıktım" dedi.

Skrniar ayrıca "İkinci yarıyı da oynayacak olsam sakatlığımla alakalı çok ciddi bir risk olacaktı. Bundan dolayı devam etmedim" ifadelerini kullandı.

DOMENICO TEDESCO'DAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kayserispor maçının ardından Skriniar'ın durumu için konuştu. Tedesco, "Plan, Skriniar'ı 90 dakika oynatmamaktı. Devre arasında problem yaşadığı bölgede yorgunluk hissettiğini söyledi. Riske etmedik. Bir sonraki maça 6 gün var. Her gün daha iyi oluyor" dedi.

İlgili Haberler

Fenerbahçe'de Skriniar maça devam edemedi
Fenerbahçe'nin Kayserispor'a konuk olduğu maça ilk 11'de başlayan Milan Skriniar ikinci yarıya çıkamadı. Tecrübeli oyuncunun yerine Çağlar Söyüncü oyuna girdi.
Fenerbahçe'den hakem tepkisi: 'Verilmeyen kırmızı kart ve ikinci sarı kartlardan...'
Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 4-0 yendiği maçın ardından basın sözcüsü Ali Gürbüz açıklama yaptı. Gürbüz ayrıcalık değil adalet istediklerini ifade etti.
Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde'den kötü haber
Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynadığı maçta sarı kart gören Jayden Oosterwolde, Rizespor maçında cezalı duruma düştü.