Cumhuriyet Gazetesi Logo
Milan Skriniar Fenerbahçe'ye geri döndü: Maaşı belli oldu!

Milan Skriniar Fenerbahçe'ye geri döndü: Maaşı belli oldu!

1.08.2025 00:04:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Milan Skriniar Fenerbahçe'ye geri döndü: Maaşı belli oldu!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, 30 yaşındaki Slovak oyuncu Milan Skrinar'ı renklerine bağladı.

Fenerbahçe, geçen sezon PSG'den kiraladığı Milan Skriniar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada deneyimli stopere 4 sezon boyunca 8 milyon Euro net maaş ödeneceği açıkladı.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Milan Skriniar'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2025-2026 sezonundan itibaren 4 sezon boyunca sezonluk net 8.000.000 Avro ödenecektir."

23 MAÇTA 5 GOLE KATKI

Fenerbahçe'de geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar, 23 maçta görev yaptı. Bu süreçte 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #transfer #milan skriniar

İlgili Haberler

11 milyonluk teklif yapıldı... Asensio transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı!
11 milyonluk teklif yapıldı... Asensio transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı! Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı ancak beklemeye aldığı konuşulan Asensio'ya Benfica'nın rakip olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe'nin gündemindeki Douglas Luiz için karar çıktı! 'Takım arkadaşlarına ve tüm gruba saygısızlık etti'
Fenerbahçe'nin gündemindeki Douglas Luiz için karar çıktı! 'Takım arkadaşlarına ve tüm gruba saygısızlık etti' Juventus Sportif Direktörü Damien Comolli, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Douglas Luiz hakkında konuştu.
Fenerbahçe Nelson Semedo transferini resmen açıkladı: Sözleşme süresi belli oldu!
Fenerbahçe Nelson Semedo transferini resmen açıkladı: Sözleşme süresi belli oldu! Süper Lig ekibi Fenerbahçe, 31 yaşındaki Portekizli oyuncu Nelson Semedo'yu kadrosuna kattı.