Milan Skriniar Fenerbahçe'ye geri döndü: Maaşı belli oldu!

Fenerbahçe, geçen sezon PSG'den kiraladığı Milan Skriniar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada deneyimli stopere 4 sezon boyunca 8 milyon Euro net maaş ödeneceği açıkladı.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Milan Skriniar'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2025-2026 sezonundan itibaren 4 sezon boyunca sezonluk net 8.000.000 Avro ödenecektir."

23 MAÇTA 5 GOLE KATKI

Fenerbahçe'de geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar, 23 maçta görev yaptı. Bu süreçte 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.