Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe iddiası: 'Şampiyonluk şansı...'

Yayınlanma: 30.03.2025 - 10:06

Güncelleme: 30.03.2025 - 10:06

Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği derbiyi değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"Daha iyi konsantre olan kazandı. Beşiktaş sadece şampiyonluğa oynayan takımlarla oynasa belki de şampiyon olacaktı bu sene. Lyon ve Athletic Bilbao maçlarını da buna ekleyebiliriz. Sürekli böyle sert maçlar oynasınlar o zaman."

"YÜZDE 40'A ÇIKTI"

Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını yorumlayan Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yenilgisiyle sarı-lacivertlilerin şansının yüzde 40'a çıktığını ifade etti.

"ZOR GEÇECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORDUM, YANILDIM"

"Maçtan önce en çok konuşulan konu hakemdi. Ben Yasin Kol için çok zor geçeceğini düşünüyordum, yanıldım. Bu maçı bundan daha iyi yönetemezdi. İki kırmızıyı da VAR'dan attı. Bariz gol şansı tartışma konusudur ama Beşiktaş maçı fazlasıyla hak etti"