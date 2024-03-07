Milan - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milan, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmasında sahasında Slavia Prag ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 10:40
Milan - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu heyecanı başlıyor.

Stefano Pioli yönetimindeki Milan, sahasında Jindrich Trpisovsky'nin ekibi Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek.

MILAN - SLAVIA PRAG MAÇI SAAT KAÇTA?

San Siro'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

MILAN - SLAVIA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan ve TV 8,5 kanalından naklen yayımlanacak.

Milan, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçında deplasmanda Rennes'e 3-2 mağlup olmuştu.

Slavia Prag ise sahasında Servette'yi 4-0 mağlup etmişti.


milan haberleri slavia prag haberleri uefa avrupa ligi haberleri

İlgili Haberler

Milan ve Atalanta dev maçta yenişemedi

Milan ve Atalanta dev maçta yenişemedi
3 kırmızı kartlı maç Milan'ın!

3 kırmızı kartlı maç Milan'ın!
Milan ile anılıyordu: Efsane futbolcu Arda Güler için devrede!

Milan ile anılıyordu: Efsane futbolcu Arda Güler için devrede!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Muğla’ya Mart ayında kar yağdı

Muğla’ya Mart ayında kar yağdı
Rekabet Kurulu’ndan bahis sitesi Nesine’ye rekor ceza!

Rekabet Kurulu’ndan bahis sitesi Nesine’ye rekor ceza!
Son Dakika: Süper Lig ekibine 3 dönem transfer yasağı

Son Dakika: Süper Lig ekibine 3 dönem transfer yasağı
Son Dakika: Stadyumun yanında yangın çıktı… Maç ertelendi!

Son Dakika: Stadyumun yanında yangın çıktı… Maç ertelendi!
Yaşamın nasıl başladığı keşfedildi! Bilimden tarihi buluş...

Yaşamın nasıl başladığı keşfedildi! Bilimden tarihi buluş...
Settar Tanrıöğen’den bir kötü haber daha geldi

Settar Tanrıöğen’den bir kötü haber daha geldi
Beyin kanaması geçirmişti… Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'su Settar Tanrıöğen'den üzücü haber!

Beyin kanaması geçirmişti… Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'su Settar Tanrıöğen'den üzücü haber!
ABD’de başkan adayları kesinleşti: Cumhuriyetçi Nikki Haley yarıştan çekildi!

ABD’de başkan adayları kesinleşti: Cumhuriyetçi Nikki Haley yarıştan çekildi!