Milan - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milan, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmasında sahasında Slavia Prag ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu heyecanı başlıyor.
Stefano Pioli yönetimindeki Milan, sahasında Jindrich Trpisovsky'nin ekibi Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek.
MILAN - SLAVIA PRAG MAÇI SAAT KAÇTA?
San Siro'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
MILAN - SLAVIA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?
Türk hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan ve TV 8,5 kanalından naklen yayımlanacak.
Milan, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçında deplasmanda Rennes'e 3-2 mağlup olmuştu.
Slavia Prag ise sahasında Servette'yi 4-0 mağlup etmişti.
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