Milan, Venezia deplasmanında galip

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Milan, deplasmanda Venezia'yı 2-0 mağlup etti.

Milan, Venezia deplasmanında galip
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.04.2025 - 16:20

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Milan, deplasmanda Venezia ile karşılaştı. 

Pier Luigi Penzo Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı. 

Milan'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Christian Pulisic ve 90+6. dakikada Santiago Gimenez kaydetti. 

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken Milan, Venezia deplasmanından 3 puanla ayrıldı. 

Bu sonuçla birlikte 54 puana ulaşan Milan, 9. sırada konumlandı. 25 puanda kalan Venezia ise küme düşme hattında 18. sırada yer aldı. 

Ligde bir sonraki hafta Milan, deplasmanda Genoa ile karşılaşacak. Venezia ise Torino'ya konuk olacak.


Etiketler: #milan #Venezia #İtalya Serie A

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