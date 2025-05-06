Milan'dan iki dakikada geri dönüş!

İtalya Serie A'da Milan, Genoa'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Milan'dan iki dakikada geri dönüş!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.05.2025 - 11:28

İtalya Serie A 35. hafta karşılaşmasında Milan, Genoa ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Milan, Luigi Ferraris'te oynanan maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Genoa, 61. dakikada Vitinha'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Milan, 76. dakikada Rafael Leao ve 77. dakikada Morten Frendrup'un kendi kalesine attığı gollerle maçı 2-1 kazandı.

Milan, bu galibiyetle ligde üst üste ikinci kez kazandı. Genoa, ligde üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.

Bu sonucun ardından Milan, 57 puana yükseldi. Genoa, 39 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Milan, sahasında Bologna ile karşılaşacak. Genoa, Napoli deplasmanına gidecek.


Etiketler: #milan #genoa #İtalya Serie A

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