Milan'dan Zlatan Ibrahimovic'e yeni sözleşme
İtalya Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan, tecrübeli oyuncusu Zlatan Ibrahimovic ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı.
Serie A'da geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Milan'da Zlatan Ibrahimovic takımda kalıyor.
Sky Italia'da yer alan habere göre, Milan ve Zlatan Ibrahimovic'in 1 yıllık yeni sözleşme için anlaşmaya vardığı belirtildi.
Haberde, 40 yaşındaki golcünün yıllık 1-1.5 milyon Euro kazanacağı ve sözleşmesinde bonusların yer alacağı ifade edildi.
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Milan'ın şampiyonluğuyla tamamlanan sezonun ardından Zlatan Ibrahimovic'in dizinden ameliyat olduğu ve en az 7-8 ay forma giyemeyeceği açıklanmıştı.
Şampiyon olunan 2021/22 sezonunda Milan'da 23 maça çıkan Ibrahimovic, 8 gol ve 3 asist kaydetti.
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