Hakan Çalhanoğlu'ndan Zlatan Ibrahimovic'e: İlgi çekmeyi seviyor
Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında kendisine sataşan Zlatan Ibrahimovic'e yanıt verdi. Çalhanoğlu, "İlgi çekmeyi seviyor, şu an bunlarla yaşıyor zaten. Hiç katkısı yoktu bu sene, hiç oynamadı" diye konuştu.
İtalya Serie A’da formasını terlettiği Inter ile bu sezon şampiyonluğu ezeli rakibine kaptıran Hakan Çalhanoğlu ile eski takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic arasındaki atışma sürüyor.
Geçtiğimiz sezon Milan ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra Inter’e imza atan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, şampiyonluk kutlamaları sırasında kendisine çıkışan İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic’e yanıt verdi. Tivibu Spor’a konuşan Çalhanoğlu, Zlatan Ibrahimovic’in ilgi çekmek istediğini belirtti.
HAKAN ÇALHANOĞLU’NA SATAŞMIŞTI
Milan’ın 11 yıl sonra gelen şampiyonluk kutlamalarında taraftarlardan Hakan Çalhanoğlu’na mesaj göndermelerini isteyen Zlatan Ibrahimovic, “Hakan Çalhanoğlu’na mesaj gönderelim. Duymuyorum! Haydi Hakan Çalhanoğlu için mesaj gönderelim…” demişti.
Hakan Çalhanoğlu, İsveçli yıldızın bu davranışına şu yanıtı verdi:
“Adam 40 yaşında, ben 40 yaşında olsam bunu yapmam. 18 yaşında değilsin ki. İlgi çekmeyi seviyor, şu an bunlarla yaşıyor zaten. Hiç katkısı yoktu bu sene, hiç oynamadı. Ama taraftarın ilgisini çekmek için her şeyi yapıyor. Benim hiç umrumda değil, hiç takmıyorum böyle şeyleri. Milan'da oynarken beni sürekli arayan, yemeğe çıkmak isteyen, birlikte motorsiklet kullanan kişinin bunu yapması doğru değil. Ben ona saygı duydum, o da bana karşı öyleydi. Kitabında da beni yazmış. Yazması gerekiyordu, yoksa kitabı boş olurdu. Ona cevap vermem, en iyisi cevap vermemektir.”
Video Haberler
- Ambulans kaza yaptı: Çok sayıda yaralı
- İYİ Partilileri taşıyan minibüs devrildi!
- Rusya'da askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı
- 'Otomobili devirdiler'
- Kocaeli'de dilek feneri palmiye ağacını yaktı
- 136 göçmene sınır dışı
- Şişli'de evde zorla tutulan kadın kurtarıldı
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- 'Erdoğan’ın yazlık sarayına dayanınca...'
- Fatih'te yıkılan binadan demir parça düştü
En Çok Okunan Haberler
-
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- 'Ben de bu kasayı Erdoğan’a atıyorum’
- 'Seçim altı ay sonrasına ertelenebilir'
- 'Prens Selman'a Saray'da mükellef sofra'
- Prof. Dr. Mazhar Bağlı için harekete geçildi
- Beşiktaş'taki cinsel ilişki skandalında yeni gelişme
- Kim hangi koltuğa oturacak?
- Bisiklet tutkunları Ataköy’de buluşuyor!
- Fail Facebook'tan konum paylaşmış