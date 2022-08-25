Galatasaraylı Ömer Bayram, Eyüpspor'a transfer oluyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray forması giyen Ömer Bayram'ı renklerine bağlıyor.

cumhuriyet.com.tr
25 Ağustos 2022 Perşembe, 16:22
Galatasaraylı Ömer Bayram, Eyüpspor'a transfer oluyor
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Spor Toto Süper Lig ekibi Eyüpspor, Galatasaray’dan Ömer Bayram’ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 1. Lig ekibi, sarı-kırmızılılar ve futbolcu ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. 

NTV Spor'un haberine göre Eyüpspor daha önce Galatasaray'dan Alpaslan Öztürk ve Ryan Babel'i transfer etmişti.

Deneyimli futbolcu geçen sezon 29 maça çıkarken 3 asistle oynadı. 




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