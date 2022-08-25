Galatasaraylı Ömer Bayram, Eyüpspor'a transfer oluyor

25 Ağustos 2022 Perşembe, 16:22

Spor Toto Süper Lig ekibi Eyüpspor, Galatasaray’dan Ömer Bayram’ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 1. Lig ekibi, sarı-kırmızılılar ve futbolcu ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

NTV Spor'un haberine göre Eyüpspor daha önce Galatasaray'dan Alpaslan Öztürk ve Ryan Babel'i transfer etmişti.

Deneyimli futbolcu geçen sezon 29 maça çıkarken 3 asistle oynadı.







