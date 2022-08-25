Galatasaraylı Ömer Bayram, Eyüpspor'a transfer oluyor
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray forması giyen Ömer Bayram'ı renklerine bağlıyor.
Spor Toto Süper Lig ekibi Eyüpspor, Galatasaray’dan Ömer Bayram’ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 1. Lig ekibi, sarı-kırmızılılar ve futbolcu ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
NTV Spor'un haberine göre Eyüpspor daha önce Galatasaray'dan Alpaslan Öztürk ve Ryan Babel'i transfer etmişti.
Deneyimli futbolcu geçen sezon 29 maça çıkarken 3 asistle oynadı.
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