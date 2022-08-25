Galatasaray Kadın Futbol Takımı ile Petrol Ofisi sponsorluk anlaşması imzaladı

“ONLARDAN ALDIĞIMIZ GÜÇ, VERDİĞİMİZ DESTEKTEN ÇOK DAHA FAZLA”

Petrol Ofisi yeni dönem CEO’su Mehmet Abbasoğlu, Galatasaray Kadın Futbol Takımı ile yapılan sponsorluk anlaşması hakkında şöyle konuştu:

“Türkiye’nin gelişimini destekleyen her projede, yenilikçi ve öncü olma misyonumuzla hareket ediyoruz. Spora olan desteklerimizi anlık başarılardan uzak, Türkiye’nin geleceğine doğru atılan bir adım olarak görüyoruz. 31 Temmuz’da İngiltere ile Almanya arasında oynanan UEFA – 2022 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası final maçını, Wembley Stadyumu'nda yaklaşık 90 bin kişi seyretti. Final maçını, sadece İngiltere’de dahi 17.4 milyon kişi televizyondan canlı olarak, 5.9 milyon kişi de online olarak izledi. Diğer bir deyişle yaşlı genç İngiltere nüfusunun yaklaşık üçte biri, bu maçı canlı seyretti. Ben de büyük bir keyifle maçı izledim. Global arenada öne çıkan kadın futbolu, Galatasaray gibi başarılı temsilcileri ile gelecek vadediyor. Kadınların yaptıkları her işte yakaladıkları müthiş başarıların yanında onlarla beraber yürümek bizim için bir sponsorluktan çok daha fazlası. Onlardan aldığımız güç ve ilham, onlara verdiğimiz destekten daha fazla. Yapmış olduğumuz bu anlaşma ile ülkemizde kadın futbolunun bilinirliğinin artmasını, bu sayede yeni kadın sporcuların da yetişebileceği bir alan yaratmaya da katkı sunmayı hedefliyoruz. Kadın futbolunun gelişimini, marka değerini yükseltmeyi hedeflediğimiz bu birliktelik doğrultusunda, Galatasaray Kadın Futbol Takımı’nı desteklemekten büyük gurur duyuyoruz. Türkiye’nin geleceğini desteklemeye devam edeceğiz.”