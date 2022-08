Galatasaray Kadın Futbol Takımı ile Petrol Ofisi sponsorluk anlaşması imzaladı

TURKCELL KADIN FUTBOL LİGİ

Turkcell Kadın Futbol Ligi, daha önce en üst lig olan Kadınlar 1. Ligi’nin üzerinde yer alıyor. Ligde, Hakkari’den Trabzon’a, Adana’dan Kayseri’ye kadar Türkiye’nin birçok farklı ilinden 24 takım mücadele ediyor. Ligde bulunan takımlar kura çekimi ile A ve B grubu olmak üzere 12’şerli iki gruba ayrılıyor ve çift devreli lig usulüyle maç yapılıyor. Her iki grupta sezonu ilk 4 sırada bitiren takımlar Play Off, son 4 sırada bitirenler ise Play Out maçları yapıyor. Her iki maç sonunda üstün olan 4 takım Kadınlar Süper Ligi’ne yükselirken, kaybeden 4 takım ise mücadeleye Kadınlar 1. Ligi’nde devam ediyor. Kadınlar Süper Lig’de şampiyon olan takım ise Türkiye’yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde temsil etme hakkı kazanıyor.