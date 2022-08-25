Galatasaray'da hedef Kaan Ayhan ile Cengiz Ünder!
Galatasaray’da yerli kalitesinin yukarı çekilmesi için düğmeye basıldı. Geride kalan 3 haftada yerli oyuncuların sergilediği performans endişe yaratırken, bu konuda ilerleyen dönemde sorun yaşanmaması için tedbir alınacak. Bu çerçevede Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder’in transferinin ön planda tutulduğu öğrenildi.
Fransa'da Nantes karşısında 10 kişi oynamasına karşın üstünlüğü yakalayan Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor galibiyet golünün ardından 83'te Cengiz Ünder'i oyundan çıkardı. Hırvat teknik adamın bu kararına şaşıran ve öfkelenen Cengiz, Tudor'a tepki gösterirken, takım arkadaşı Dimitri Payet ve ve taraftarlar oyuncuyu alkışlayıp teselli etti.
Sadece 18 dakika sahada kalabilen milli yıldız, tartışmaları beraberinde getiren bu karar sonrası direkt soyunma odasına gitti. Sosyal medyada, yıldız futbolcunun takımıyla son maçına çıktığı yönünde çok sayıda yorum yapıldı. Zorlu mücadeleden 2-1 galip ayrılan Marsilya, 3 hafta sonunda puanını 7'ye yükseltti. Henüz galibiyeti bulunmayan Nantes ise 2 puanda kaldı.
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