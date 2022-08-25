Galatasaray'da hedef Kaan Ayhan ile Cengiz Ünder!

Süper Lig'de başarı hedefleyen ve 3 haftada 2 galibiyet alan Galatasaray yerli takviye için hamlesini yapıyor. Marsilya'da Tudor ile yıldızı barışmayan Cengiz Ünder için harekete geçen sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan için Sassuolo ile masaya oturacak.