Galatasaray'da hedef Kaan Ayhan ile Cengiz Ünder!

cumhuriyet.com.tr
25 Ağustos 2022 Perşembe, 17:55
<p>Süper Lig'de başarı hedefleyen ve 3 haftada 2 galibiyet alan <strong>Galatasaray</strong> yerli takviye için hamlesini yapıyor. Marsilya'da Tudor ile yıldızı barışmayan <strong>Cengiz Ünder</strong> için harekete geçen sarı-kırmızılılar, <strong>Kaan Ayhan</strong> için Sassuolo ile masaya oturacak.</p>

Süper Lig'de başarı hedefleyen ve 3 haftada 2 galibiyet alan Galatasaray yerli takviye için hamlesini yapıyor. Marsilya'da Tudor ile yıldızı barışmayan Cengiz Ünder için harekete geçen sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan için Sassuolo ile masaya oturacak.

<p>Galatasaray’da yerli kalitesinin yukarı çekilmesi için düğmeye basıldı. Geride kalan 3 haftada yerli oyuncuların sergilediği performans endişe yaratırken, bu konuda ilerleyen dönemde sorun yaşanmaması için tedbir alınacak. Bu çerçevede Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder’in transferinin ön planda tutulduğu öğrenildi.  </p>

Galatasaray’da yerli kalitesinin yukarı çekilmesi için düğmeye basıldı. Geride kalan 3 haftada yerli oyuncuların sergilediği performans endişe yaratırken, bu konuda ilerleyen dönemde sorun yaşanmaması için tedbir alınacak. Bu çerçevede Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder’in transferinin ön planda tutulduğu öğrenildi.  

<p>Milliyet’ten Nevzat Dindar’ın haberine göre, Kaan için Sassuolo’ya yeni bir teklif sunacak olan sarı-kırmızılıların, 5 milyon Euro’yu gözden çıkaracağı belirtildi.</p>

Milliyet’ten Nevzat Dindar’ın haberine göre, Kaan için Sassuolo’ya yeni bir teklif sunacak olan sarı-kırmızılıların, 5 milyon Euro’yu gözden çıkaracağı belirtildi.

<p>Yine Marsilya’da problemler yaşayan Cengiz Ünder için de nabız yoklanacak. Galatasaray en kötü olasılıkla satın alma opsiyonuyla bu futbolcuyu kiralamak istiyor.</p>

Yine Marsilya’da problemler yaşayan Cengiz Ünder için de nabız yoklanacak. Galatasaray en kötü olasılıkla satın alma opsiyonuyla bu futbolcuyu kiralamak istiyor.

<p>Fransa'da Nantes karşısında 10 kişi oynamasına karşın üstünlüğü yakalayan Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor galibiyet golünün ardından 83'te Cengiz Ünder'i oyundan çıkardı. Hırvat teknik adamın bu kararına şaşıran ve öfkelenen Cengiz, Tudor'a tepki gösterirken, takım arkadaşı Dimitri Payet ve ve taraftarlar oyuncuyu alkışlayıp teselli etti.</p>

Fransa'da Nantes karşısında 10 kişi oynamasına karşın üstünlüğü yakalayan Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor galibiyet golünün ardından 83'te Cengiz Ünder'i oyundan çıkardı. Hırvat teknik adamın bu kararına şaşıran ve öfkelenen Cengiz, Tudor'a tepki gösterirken, takım arkadaşı Dimitri Payet ve ve taraftarlar oyuncuyu alkışlayıp teselli etti.

<p>Sadece 18 dakika sahada kalabilen milli yıldız, tartışmaları beraberinde getiren bu karar sonrası direkt soyunma odasına gitti. Sosyal medyada, yıldız futbolcunun takımıyla son maçına çıktığı yönünde çok sayıda yorum yapıldı. Zorlu mücadeleden 2-1 galip ayrılan Marsilya, 3 hafta sonunda puanını 7'ye yükseltti. Henüz galibiyeti bulunmayan Nantes ise 2 puanda kaldı.</p>

Sadece 18 dakika sahada kalabilen milli yıldız, tartışmaları beraberinde getiren bu karar sonrası direkt soyunma odasına gitti. Sosyal medyada, yıldız futbolcunun takımıyla son maçına çıktığı yönünde çok sayıda yorum yapıldı. Zorlu mücadeleden 2-1 galip ayrılan Marsilya, 3 hafta sonunda puanını 7'ye yükseltti. Henüz galibiyeti bulunmayan Nantes ise 2 puanda kaldı.

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