Milan'lı futbolcu Olivier Giroud önce attı sonra atıldı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) son şampiyon Milan, kendi sahasında ağırladığı Spezia'yı 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2022 Pazar, 09:30
Milan'lı futbolcu Olivier Giroud önce attı sonra atıldı
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Serie A'da 13. hafta maçında Milan ile Spezia karşı karşıya geldi. Milan zayıf rakibi karşısında son dakikada bulduğu golle galibiyete ualştı.

Milan'ın golünü 21. dakikada Theo Hernandez kaydetti. Spezia'nın golü 59. dakikada kiralık giden Milan efsanesi Paulo Maldini'nin oğlu Daniel Maldini'den geldi. Milan sıkıntılar yaşadığı maçı 89. dakikada Olivier Giroud'un golüyle kazandı.

GİROUD'YA KIRMIZI KART

Ev sahibi Milan'da Olivier Giroud golün ardından formasını çıkarması nedeniyle ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Bu galibiyetin ardında Milan puanını 29'a yükselttti. Spezia 9 puanda kaldı.

Serie A'da gelecek hafta Milan, Cremonese'ye konuk olacak. Spezia, Udinese'yi ağırlayacak.


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