Serie A'da Milan, Empoli'yi 3 golle geçti!

02 Ekim 2022 Pazar, 09:29

Serie A'da zirve mücadelesi veren Milan, Empoli deplasmanına konuk oldu. Ligin 8. haftasında oynanan mücadeleyi Milan, 79. dakikadan sonra gelen gollerle 3-1 kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken, Milan 79. dakikada Ante Rebic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Empoli bu gole 90+2. dakikada Nedim Bajrami ile cevap verdi. Pes etmeyen Stefano Pioli'nin öğrencileri 90+4. dakikada Fode Ballo Toure ve 90+7. dakikada Rafael Leao'nun golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Milan, 17 puana yükseldi. Empoli 7 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Milan, sahasında Juventus'u ağırlayacak. Empoli, Torino deplasmanına gidecek.