Serie A'da Milan, Empoli'yi 3 golle geçti!
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Milan, deplasmanda konuk olduğu Empoli'yi 3-1 mağlup etti.
Serie A'da zirve mücadelesi veren Milan, Empoli deplasmanına konuk oldu. Ligin 8. haftasında oynanan mücadeleyi Milan, 79. dakikadan sonra gelen gollerle 3-1 kazandı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken, Milan 79. dakikada Ante Rebic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Empoli bu gole 90+2. dakikada Nedim Bajrami ile cevap verdi. Pes etmeyen Stefano Pioli'nin öğrencileri 90+4. dakikada Fode Ballo Toure ve 90+7. dakikada Rafael Leao'nun golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Milan, 17 puana yükseldi. Empoli 7 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Milan, sahasında Juventus'u ağırlayacak. Empoli, Torino deplasmanına gidecek.
Video Haberler
- Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli
- Ürettiği proje ile teknofest'te 1'inci oldu
- Ön ödemeli devre tatil satışına hapis cezası geliyor
- Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
- Çöp evden kaçıp veteriner kliniğine sığındı
- Bisikletle tanişti, bisikletle evlendiler
- Bacağını kaybettikten sonra voleybolla hayata tutundu
- Yerde bulup beslediği ebabil yanından ayrılmıyor
- 70 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
En Çok Okunan Haberler
-
- İran Türkiye'ye gazı kesiyor
- Cinayetin sebebi belli oldu
- İmamoğlu'ndan adaylık yanıtı
- Ölü sayısı dehşet boyutlarda
- Sokakta vurulan MHP'li yönetici hayatını kaybetti
- 'Yalanlarınla milli güvenlik sorunu haline geldin'
- AKP, EYT ile emekli olacak kişi sayısını açıkladı
- 'Yok oluşumuzun hızı yükselecek'
- 'Cesaretin ve yüreğin varsa...'
- Şiddetin boyutlarını anlattı...