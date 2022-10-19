Milan'lı futbolcu Theo Hernandez'in evine hırsız girdi!
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan'ın futbolcusu Theo Hernandez'in evine hırsız girdi. Fransız futbolcunun evine giren hırsızların, Hernandez'in nişanlısına saldırdığı kaydedildi.
Serie A takımlarından Milan'ın Fransız kanat oyuncusu Theo Hernandez'in evine giren hırsızların, ünlü futbolcunun nişanlısına saldırıp, bir miktar para çalarak kaçtıkları bildirildi.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Theo Hernandez'in Varese kentine bağlı Cassano Magnago'daki villasına dün akşam saatlerinde bir grup hırsız girdi.
ORGANİZE PLANLANMIŞ
Yıldız oyuncunun nişanlısı Zoe Cristofoli ile 6 aylık çocuğunun olduğu sırada eve giren hırsızların, Cristofoli'ye saldırdıkları ve zorla evdeki kasayı açtırıp, binlerce Euro çaldıkları ifade edildi.
Polisin ilk tespitine göre, hırsızların, Theo Hernandez'in evde olmadığı ve nişanlısının yalnız kaldığı an harekete geçmek için evi gözetlediği ve organize plan dahilinde hareket ettiği basına yansıdı.
ANGEL DI MARIA'NIN EVİNE GİRMEK İSTEMİŞLERDİ
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiği belirtildi.
İtalya'da geçen hafta da Juventus'un Arjantinli oyuncusu Angel Di Maria'nın evine, yıldız futbolcu ve ailesi de evdeyken, hırsızlar girmeye çalışmış ama bu girişim güvenlik güçlerinin zamanında müdahalesiyle önlenmişti.
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