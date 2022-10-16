Serie A'da Atalanta, Sassuolo'yu 2 golle geçti!
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, kendi sahasında ağırladığı Sassuolo'yu 2-1 mağlup etti.
Serie A'nın 10. haftasında Atalanta, sahasında Sassuolo'yu konuk etti.
Gewiss Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Atalanta 2-1 kazanarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Mücadelenin 41. dakikasında Sassuolo, Kyriakopoulos'un golüyle öne geçerken 45+1'de Pasalic skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sonuçlandı.
ATALANTA MAÇ FAZLASIYLA LİDER
İkinci yarıya hızlı başlayan Atalanta, bu kez 46. dakikada Lookman ile öne geçmeyi başardı. Kalan dakikalarda Sassuolo'nun oyuna ortak olma çabaları sonuçsuz kaldı ve mücadele 2-1'lik Atalanta üstünlüğü ile sona erdi.
Milli oyuncu Merih Demiral, 90 dakika Atalanta formasıyla sahada kalırken Sassuolo'daki Türk futbolcular Mert Müldür ile Kaan Ayhan ise kadroda yer bulamadı.
Bu sonuçla Atalanta 24 puana yükselip maç fazlasıyla liderliğe otururken Sassuolo ise 12 puanda kaldı.
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