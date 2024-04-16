Milletler Ligi ne zaman başlıyor? A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kadrosu belli oldu mu?

Milletler Ligi heyecanı başlamasına kısa bir zaman kala A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın geniş kadrosu belli oldu. Peki, Milletler Ligi ne zaman başlıyor? A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kadrosu belli oldu mu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 16:05
Milletler Ligi ne zaman başlıyor? A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kadrosu belli oldu mu?
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Özellikle geçtiğimiz yıl gösterdiği başarıyla adından sıkça bahsettiren Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde şampiyonluk için mücadele edecek. 16 takımın mücadele edeceği organizasyonda üç hafta sonucunda ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etmeye hak kazanacak. Peki, Milletler Ligi ne zaman başlıyor? A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kadrosu belli oldu mu?

MİLLETLER LİGİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi’nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi’nin ilk haftasında 14-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Antalya’da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında Amerika’da, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran 2024 tarihleri arasında Çin’de mücadele edecek.

1.Hafta – Antalya/Türkiye

15 Mayıs 2024 20.00 / Japonya-Türkiye

16 Mayıs 2024 20.00 / Hollanda-Türkiye

18 Mayıs 2024 20.00 / İtalya-Türkiye

19 Mayıs 2024 20.00 / Fransa-Türkiye

30 KİŞİLİK GENİŞ KADRO BELLİ OLDU

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 30 kişilik geniş kadrosu belli oldu.

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Alexia Karutasu, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Bianka İlayda Mumcular, İdil Naz Başcan

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Bahar Akbay, Bengisu Aydın, Deniz Uyanık

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş, Melis Yılmaz 


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