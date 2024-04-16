Milletler Ligi ne zaman başlıyor? A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kadrosu belli oldu mu?
Milletler Ligi heyecanı başlamasına kısa bir zaman kala A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın geniş kadrosu belli oldu. Peki, Milletler Ligi ne zaman başlıyor? A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kadrosu belli oldu mu?
Özellikle geçtiğimiz yıl gösterdiği başarıyla adından sıkça bahsettiren Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde şampiyonluk için mücadele edecek. 16 takımın mücadele edeceği organizasyonda üç hafta sonucunda ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etmeye hak kazanacak. Peki, Milletler Ligi ne zaman başlıyor? A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kadrosu belli oldu mu?
MİLLETLER LİGİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi’nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi’nin ilk haftasında 14-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Antalya’da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında Amerika’da, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran 2024 tarihleri arasında Çin’de mücadele edecek.
1.Hafta – Antalya/Türkiye
15 Mayıs 2024 20.00 / Japonya-Türkiye
16 Mayıs 2024 20.00 / Hollanda-Türkiye
18 Mayıs 2024 20.00 / İtalya-Türkiye
19 Mayıs 2024 20.00 / Fransa-Türkiye
30 KİŞİLİK GENİŞ KADRO BELLİ OLDU
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 30 kişilik geniş kadrosu belli oldu.
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Alexia Karutasu, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu
Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Bianka İlayda Mumcular, İdil Naz Başcan
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Bahar Akbay, Bengisu Aydın, Deniz Uyanık
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş, Melis Yılmaz
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