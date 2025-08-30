Milli ara öncesi hata yapmadı... Galatasaray, Çaykur Rizespor engelini 3 golle geçti!

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor ile sahasında karşı karşıya geldi. Galatasaray, Rams Park'ta oynanan maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Davinson Sanchez, 65. dakikada Victor Osimhen ve 90+2. dakikada Mauro Icardi attı.

Çaykur Rizespor'un tek golünü ise 73. dakikada Dal Varesanovic kaydetti.

Davinson Sanchez, attığı golle sarı kırmızılıların lig tarihindeki 4000. golünü attı.

Öte yandan Osimhen ise ligde ilk 11 başladığı son 2 maçta 2. golünü kaydetti

R İZESPOR'UN GOLLERİ VAR'DAN D ÖNDÜ

Karşılaşmanın 35. dakikasında Qazim Laçi sol ayağıyla çektiği şutla topu ağlara gönderdi.

VAR hakemi Onur Özütoprak, orta hakem Ali Yılmaz'ı uyardı ve pozisyon öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

Öte yandan 44. dakikada Rizespor'da yine Laçi'nin attığı bir gol, yine pozisyon öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle yardımcı hakemin bayrağıyla geçersiz sayıldı.

Yardımcı hakem, pozisyon öncesinde Ali Sowe'un ofsaytta olduğunu ve sonrasında topa dokunduğunu belirtti.

RAMS PARK'TA İLKLER YAŞANDI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ilk kez gol yedi. Çaykur Rizespor, Süper Lig'de bu sezon ilk kez gol attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 4'te 4 yaptı ve 12 puana ulaştı. Süper Lig'de üç maç oynayan Rizespor, 1 puanda kaldı.

Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında sahasında Eyüpspor deplasmanına gidecek. Rizespor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Galatasaray 3-1 Çaykur Rizespor

90+2' GOL | Rizespor savunmasından topu kapan Sallai, sağdan ceza sahasına girdi ve bomboş durumdaki Icairdi'yi gördü. Icardi topu ağlara gönderdi.

90' Galatasaray'da Roland Sallai, rakibini ittiği için sarı kart gördü.

88' Rizespor'da Qazim Laci oyundan çıktı Vaclav Jurecka oyunda dahil oldu.

87' Casper Hoejer Nielsen, Sallai'ye yaptığı müdahaledeb ötürü sarı kart gördü.

84' Leroy Sane, Yunus Akgün ve Gabriel Sara oyundan çıktı. yerlerine Kaan Ayhan. Zaniolo ve Jacobs dahil oldu.

78' Eren Elmalı'nın ortasında Osimhen kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

77' Rizespor gole çok yaklaştı. Günay son anda müdahale etti.

73' GOL | Günay'ın kısa düşen pasında Torreira topu kontrol edemedi. Seken topla buluşan Dal Varesanovic yakın mesafeden yaptığı dokunuşla topu ağlara gönderdi.

72' Çaykur Rizespor'da oyuncu değişikliği. Alikulov ve Olawoyin kenara geldi, yerlerine Attila Mocsi ile Buljubasic dahil oldu.

66' Galatasaray'da Mario Lemina oyundan çıktı yerine Mauro Icardi dahil oldu.

65' GOL | Abdülkerim Bardakcı sol kanattan içeriye ortaladı. Osimhen, boş pozisyonda kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı.

60' Rizespor'da Halil Dervişoğlu ile Mithat oyundan çıktı yerlerine Altin Zeqiri ve Dal Varesanovic girdi.

59' Rizespor savunmasının hatasından faydalanan Yunus Akgün sağ çaprazdan kaleyi düşündü. Top yan ağlarda kaldı.

58' Yunus'un ara pasında Sara sol çaprazdan kaleyi denedi top kaleci Erdem'den oyun alanına döndü!

54' Galatasaray tehlikeli bir noktadan frirkik kullandı. Leroy Sane, topu kalenin oldukça üzerinden auta yolladı.

53' Khusniddin Alikulov, tehlikeli pozisyonda Osimhen'i düşürdü. Karar sarı kart

51' Sara'nın ortasında Torreira topa dokundu. Top kaleci Erdem'de kaldı.

48' Roland Sallai sağ kanattan hızla getirdiği topu içeride bekleyen Osimhen'e yolladı. Osimhen dar açıdan topu auta yolladı.

44' GOL İPTAL | Leroy Sane çok tehlikeli bir noktada topu kaptırdı. Laçi topu ağlara yolladı fakat gol bir kez daha ofsayta takıldı.

41' Galatasaray Osimhen ile etkili geldi. Savunma arkasına gönderilen topta kaleci Erdem, topa Osimhen'den önce müdahale etti. Tehlike uzaklaştı.

39' Galatasaray'da Sane topu taşıdı sağ kanattan içeri çevirdi. Savunma müdahale etti. Galatasaray'da penaltı itirazı var.

36' Çaykur Rizespor'da Olawoyin, Sara'ya yaptığı müdahaleden ötürü sarı kart gördü.

35' GOL İPTAL | Çaykur Rizespor'da Qazim Laci ceza alanı dışında önünde kalan topa sert bir vuruş yaptı. Günay'ın müdahalesi yetmedi. Top ağlara gitti. Ancak gol bir önceki pozisyondaki ofsayttan ötürü iptal edildi.

30' Rizespor sağ kanattan ok etkili geldi! Sağ kanattan içeri ortalanan topta Ali Sowe'dan önce Günay son anda müdahale etti.

26' Mario Lemina mükemmel bir pasla Eren'i savunma arkasında topla buluşturdu. Eren'in çevirdiği topu Osimhen Gabriel Sara'ya bıraktı. Sara topu kontrol edemedi.

23' Galatasaray'da Yunus Akgün'ün sol kanattan içeri ortaladığı top doğrudan taca gitti.

21' Davinson Sanchez'in golü Galatasaray tarihindeki 4000. gol olarak tarihe geçti.

20' GOL | Gabriel Sara'nın kullandığı kornerde kafayı vuran isim Davinson Sanchez oldu, top kalecinin solundan ağlarla buluştu.

18' DİREK! Rizespor, sağ kanattan bir orta ile tehlikeli geldi. Savunmadan seken topa Taha ceza sahası içinden gelişine bir şut denedi. Top üst direkten döndü!

15' DİREK! Abdülkerim Bardakcı, sol taç çizgisinden içeriye orta denedi. Top kaleye yöneldi ve yan direğe çarpıp oyun alanıa döndü!

12' Roland Sallai, uzaklardan Rize kalesini denedi. Top yandan auta gitti.

9' Galatasaray sağ kanattan Osimhen ile etkili geldi. İçeri çevrilen topta savunma müdahale etti.

8' Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Rizespor savunması topu karşıladı.

7' Sallai'ye faul yapıldı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.