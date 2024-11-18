Milli ara sonrası Süper Lig’de ve Avrupa’da yoğun maç trafiği olacak: G.Saray’a ‘soğuk’ fikstür

Süper Lig’de ve Avrupa’da yoluna devam eden Galatasaray’ı milli ara sonrası yoğun bir fikstür bekliyor.

Milli ara sonrası Süper Lig’de ve Avrupa’da yoğun maç trafiği olacak: G.Saray’a ‘soğuk’ fikstür
Abone Ol google-news
Cumhur Önder Arslan
Yayınlanma: 18.11.2024 - 04:00

Sarı-Kırmızılılar, 2024’ün sonuna kadar iki kulvarda toplam 7 maç yapacak. Cim-Bom bunların 5’ini deplasmanda oynayacak. Üstelik bu 5 dış saha maçının 4’ü, Sivas ve Kayseri’nin yanı sıra Hollanda ile İsveç gibi kış şartlarının bir hayli etkili olacağı “soğuk” yerlerde yapılacak. 

Galatasaray, zorlu fikstürünün ilk maçına 23 Kasım’da Süper Lig’de Bodrumspor deplasmanında çıkacak. Aslan, 28 Kasım’da Hollanda’da AZ Alkmaar ile Avrupa Ligi’nde 3 puan mücadelesi verecek. 

SİVAS VE MALMÖ

1 Aralık’ta Süper Lig’de evinde Eyüpspor’u ağırlayacak Sarı-Kırmızılılar, 8 Aralık’ta ise Sivasspor deplasmanına gidecek. Galatasaray, Sivas dönüşü 12 Aralık’ta Avrupa Ligi’nde İsveç temsilcisi Malmö’ye konuk olacak. 

Bu mücadeleden 4 gün sonra evinde ezeli rakibi Trabzonspor’la karşılaşacak Cim-Bom, 2024 yılını 22 Aralık’taki Kayserispor deplasmanıyla noktalayacak.


Etiketler: #galatasaray #Fikstür

İlgili Haberler

Galatasaray Çağdaş Faktoring, uzatmalarda kazandı

Galatasaray Çağdaş Faktoring, uzatmalarda kazandı
Osimhen transferinde Galatasaray'ı zora sokan gelişme: Premier Lig ekipleri devreye girdi!

Osimhen transferinde Galatasaray'ı zora sokan gelişme: Premier Lig ekipleri devreye girdi!
Victor Osimhen'den taraftara övgü: 'Galatasaray'da ilginç bir kültür var...'

Victor Osimhen'den taraftara övgü: 'Galatasaray'da ilginç bir kültür var...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler