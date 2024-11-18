Milli ara sonrası Süper Lig’de ve Avrupa’da yoğun maç trafiği olacak: G.Saray’a ‘soğuk’ fikstür
Süper Lig’de ve Avrupa’da yoluna devam eden Galatasaray’ı milli ara sonrası yoğun bir fikstür bekliyor.
Sarı-Kırmızılılar, 2024’ün sonuna kadar iki kulvarda toplam 7 maç yapacak. Cim-Bom bunların 5’ini deplasmanda oynayacak. Üstelik bu 5 dış saha maçının 4’ü, Sivas ve Kayseri’nin yanı sıra Hollanda ile İsveç gibi kış şartlarının bir hayli etkili olacağı “soğuk” yerlerde yapılacak.
Galatasaray, zorlu fikstürünün ilk maçına 23 Kasım’da Süper Lig’de Bodrumspor deplasmanında çıkacak. Aslan, 28 Kasım’da Hollanda’da AZ Alkmaar ile Avrupa Ligi’nde 3 puan mücadelesi verecek.
SİVAS VE MALMÖ
1 Aralık’ta Süper Lig’de evinde Eyüpspor’u ağırlayacak Sarı-Kırmızılılar, 8 Aralık’ta ise Sivasspor deplasmanına gidecek. Galatasaray, Sivas dönüşü 12 Aralık’ta Avrupa Ligi’nde İsveç temsilcisi Malmö’ye konuk olacak.
Bu mücadeleden 4 gün sonra evinde ezeli rakibi Trabzonspor’la karşılaşacak Cim-Bom, 2024 yılını 22 Aralık’taki Kayserispor deplasmanıyla noktalayacak.
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