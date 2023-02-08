Milli atıcı Sefa Bayraktar hayatını kaybetti

Milli sporcu Sefa Bayraktar'ın Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

AA
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 13:50
Milli atıcı Sefa Bayraktar hayatını kaybetti
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Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, milli sporculardan Sefa Bayraktar'ın Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş TOHM sporcularımızdan Sefa Bayraktar'ın ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Atıcılık camiası adına Allah'tan rahmet, acılı ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.


Sefa Bayraktar kahramanmaraş deprem

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