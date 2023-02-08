Kahramanmaraş'tan yürekleri ısıtan haber: Depremin 55. saatinde anne ve 3 kızı sağ kurtarıldı

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 13:31

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 17:01

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından binaların yıkıldığı 10 ilde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Şazibey Mahallesi Malik Ejder Caddesi'nde yıkılan Yağlıca Apartmanı enkazında 55 saat sonra mucize gerçekleşti.

Binada arama yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin ses dinleme çalışması sonuç verdi.

Molozların arasından gelen ses üzerine ekipler enkazın üst noktasında çalışma başlattı.

ANNE VE KIZLARI SAĞ ÇIKARILDI

JAK ekiplerinin elektrikli testereler ve diğer aletlerle açtığı koridordan, yıkıntıların arasında mahsur kalan anne ve 3 kızına ulaşıldı.

Depremin 55'inci saatinde önce ikizler Ecrin ve Zeynep Karpuz sağ çıkarıldı.

Hemen ardından anne Songül Karpuz ve küçük kızı Azra Karpuz sağ olarak enkazdan çıkarıldı.

Anne ve 3 kızı ambulanslarda yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.