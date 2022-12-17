Milli basketbolcu Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers kendi evinde galip geldi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, galibiyetle tamamladıkları Indiana Pacers karşılaşmasında 14 sayı kaydetti.
NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 118-112 kazandıkları Indiana Pacers maçında 14 sayılık katkıda bulundu.
NBA'e 10 karşılaşmayla devam edildi. Cavaliers, konuk ettiği Pacers'ı Donovan Mitchell'ın 41 sayılık performansıyla yendi.
Cavaliers'ta Darius Garland 20 sayı, 10 asist, 6 ribaunt, Evan Mobley 16 sayı, 9 ribaunt ve Cedi 14 sayı, 2 asist üretti.
Pacers'ta Bennedict Mathurin 22 sayı, Tyrese Haliburton ise 17 sayı, 14 asist, 3 top çalmayla maçı tamamladı.
NETS, IRVING'İN BASKETİYLE KAZANDI
Toronto Raptors-Brooklyn Nets mücadelesinin galibi son saniyede belli oldu. Son 3.7 saniyeye eşitlikle girildi. All-star oyun kurucu Kyrie Irving, süre dolmadan elinden çıkarmayı başardığı 3 sayılık şutla Nets'in sahadan 119-116 galip ayrılmasını sağladı.
Art arda 5, son 10 maçta 9. galibiyetini alan Nets'te Irving 32 sayı, 5 asist, Kevin Durant 28 sayı ve Nicolas Claxton 15 sayı, 10 ribaunt, 6 blokla oynadı.
Ev sahibi Raptors'ta Fred VanVleet'in 39 sayı, 5 ribaunt ve Scottie Barnes'ın 26 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.
LAKERS'I GALİBİYETE JAMES TAŞIDI
Batı Konferansı'nda play-in potasına girmeye çalışan Los Angeles Lakers, konferans 3'üncüsü Denver Nuggets'ı 126-108 mağlup etti.
Ev sahibi Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James 30 sayı, 9 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. 30 Aralık'ta 38 yaşına girecek James, Michael Jordan'dan (2002 yılı) beri üst üste 3 maçta 30 sayı barajını geçen en yaşlı NBA oyuncusu olarak kayıtlara geçti.
Lakers'ta 15 sayı, 12 asist, 11 ribauntla "triple double" yapan Russell Westbrook ve 21 sayı, 6 ribaunt üreten Thomas Bryant da galibiyette önemli rol oynadı.
Nuggets cephesinde Nikola Jokic 25 sayı, 11 ribaunt, 8 asist, 4 top çalma ve Jamal Murray 23 sayı, 6 asist, 5 ribauntla mücadele etti.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
Detroit Pistons-Sacramento Kings: 113-122
Charlotte Hornets-Atlanta Hawks: 106-125
Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 118-112
Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 116-119
Boston Celtics-Orlando Magic: 109-117
Philadelphia 76ers-Golden State Warriors: 118-106
Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 110-112
Chicago Bulls-New York Knicks: 91-114
Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers: 130-110
Los Angeles Lakers-Denver Nuggets: 126-108
Video Haberler
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yaptığı ucuz kahramanlık...'
- YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması
- Saraçhane'de 'çArşı' pankartı açıldı! Açıklama geldi
- Soylu'ya sert yanıt!
- Metrocity AVM'de yangın paniği!
- Süleyman Soylu’ya zehir zemberek sözler
- Dev akvaryum patladı ortalık savaş alanına döndü!
- İmamoğlu afişi asan CHP’li başkana gözaltı!
- Haberimize erişim engeli
- 'Uçakta Erdoğan'a İmamoğlu kararı sorulmuş...'