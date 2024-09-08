Milli basketbolcu İlkan Karaman hayatını kaybetti

34 yaşındaki milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Milli basketbolcu İlkan Karaman hayatını kaybetti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2024 - 11:22

Eski milli basketbolcu İlkan Karaman, Datça'da bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

1990 doğumlu olan İlkan Karaman, TOFAŞ altyapısında yetişmiş; kariyerinde Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İBB, Büyükçekmece, Cholet, Antibes, Petkim Spor, Yalovaspor, Manisa BB ve son olarak Çayırova Belediyesi formalarını terletmişti.

Aynı zamanda milli takım formasıyla da sahaya çıkmış olan Karaman, Türk basketbolunun önemli isimleri arasında yer alıyordu.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Beşiktaş, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2016-2017 sezonunda formamızı giymiş milli basketbolcu İlkan Karaman’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Basketbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerini yer verdi.

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı, "2012-2014 yılları arasında formamızı giyen milli sporcumuz İlkan Karaman’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır dileriz."


Etiketler: #ilkan karaman #trafik kazası #basketbol

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