Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'den kötü haber

13 Kasım 2022 Pazar, 21:30

NBA'de Miami Heat forması giyen Ömer Faruk Yurtseven'den kötü haber geldi. Bir süredir forma giyemeyen Yurtseven'in yaşadığı sakatlığın tahmin edilenden daha ciddi olduğu belirtildi.

ABD basınında yer alan habere göre Yurtseven, ayak bileğinden yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle 2022-23 sezonunun tamamını kaçırabilir.

ÖMER YURTSEVEN SEZONU KAPATABİLİR

Milli basketbolcunun ayak bileğinden ameliyat olması halinde sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği kaydedildi.

Bu sezon şu ana kadar Miami Heat formasıyla 9 maçta süre bulan Ömer Faruk Yurtseven, maç başına 5.3 sayı, 5.3 ribaund ve 0.9 asist ortalamalarıyla mücadele ediyordu.