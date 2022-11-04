Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından, Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis illerinde bin 216 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 (Amanoslar) Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Ferhat Gedik Operasyonu' başlatıldı.

DHA
04 Kasım 2022 Cuma, 09:23
Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 operasyonu başlatıldı
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