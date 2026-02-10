Milli basketbolcu Tarık Biberovic Red Bull sporcusu oldu

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.02.2026 13:54:00
Türk basketbolunun yükselen yıldızlarından Tarık Biberovic, Red Bull Türkiye’nin basketbol alanındaki ilk sporcusu oldu. Red Bull sporcusu olmasına ilişkin Biberovic, “Türkiye’de basketbol branşında Red Bull’u temsil eden ilk sporcu olmak heyecan verici” dedi.

Red Bull, Türkiye’de sporun farklı disiplinlerinde sınırları zorlayan sporculara verdiği desteği basketbol sahalarına da taşıyor. Türk basketbolunun yükselen yıldızlarından Tarık Biberovic, Red Bull ailesine katılarak markanın Türkiye’de basketbol branşındaki ilk temsilcisi oldu.

Tarık Biberovic, bugüne dek gösterdiği performansla Türkiye basketbolunun son zamanlarda yükselen yıldızları arasında gösteriliyor. Saha içi ve dışındaki enerjik duruşuyla dikkat çeken Biberovic; Pascal Siakam, Dylan Harper, Dzanan Musa, AJ Dybantsa, Mondo Duplantis ve Max Verstappen gibi dünya çapındaki sporcular ile beraber 900’ü aşkın Red Bull sporcusundan biri oldu. 

Red Bull sporcusu olmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Tarık Biberovic, “Red Bull gibi sporu ve sporcuları her zaman daha ileriye taşıyan bir markanın parçası olmak benim için büyük bir gurur. Türkiye’de basketbol branşında Red Bull’u temsil eden ilk sporcu olmak ise ayrıca heyecan verici. NBA yıldızı Pascal Siakam ve Dylan Harper gibi elit sporcuların arasına katılmak çok güzel bir duygu. Red Bull ile yapacağımız projeler için şimdiden çok heyecanlıyım” dedi. 

