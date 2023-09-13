Milli bilardocu Gülşen Degener çeyrek finalde!

Milli bilardocu Gülşen Degener, 3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası son 16 turunda karşılaştığı Hollandalı Monique Van Exter'i 30-16 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

AA
Yayınlanma: 13.09.2023 - 16:05
Milli bilardocu Gülşen Degener çeyrek finalde!
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3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası'nda Gülşen Degener, çeyrek finale yükseldi.

HOLLANDALI RAKİBİNİ MAĞLUP ETTİ

Türkiye Bilardo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde düzenlenen organizasyon, kadınlar kategorisindeki maçlarla devam ediyor.

Milli bilardocu Gülşen Degener, son 16 turunda Hollandalı rakibi Monique Van Exter'i 30-16 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.


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Gülşen Degener 3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası Türkiye Bilardo Federasyonu

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