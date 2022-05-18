Milli boksör Ayşe Çağırır, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 16:21

İstanbul'da düzenlenen şampiyonanın 9. gününde milli boksör Ayşe Çağırır, 48 kilo yarı final maçına çıktı.

İlk turda Özbek Marjona Savrieva'yı, ikinci turda Fransız Rim Bennamayı, çeyrek finalde ise İngiliz Demie-Jade Resztan'ı geçen milli boksör, yarı finalde Arjantinli Aldana Florencia Lopez ile karşılaştı.

Müsabakaya iyi başlayan Ayşe, attığı net yumruklarla ilk raundu 5-0 aldı. Ay-yıldızlı sporcu, rakibinin ilk raundu telafi etmek için yaptığı ataklarda verdiği açıkları iyi değerlendirdi ve bu bölümü de 4-1 üstün geçti.

Seyirci desteğiyle rakibinin son anlardaki baskısından iyi çıkan Ayşe Çağırır, son raundu 4-1 kaybetse de maçı 4-1 kazanarak finale yükseldi.

"BAYRAĞIMIZI GÖNDERE ÇEKMEK İSTİYORUM"

Milli boksör, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Sakin bir maç çıkardığını belirten milli boksör, "Çok iyi odaklanmıştım. Amacım ringde Ayşe Çağırır'ı değil ay-yıldızlı bayrağımızı temsil etmek. Bizi seven, destekleyen, dua eden ve buraya kadar gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarınki maçımda altın madalya alıp, bayrağımı göndere çektirerek 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum" diye konuştu.

Sıkletinden dolayı ringe ilk kendisinin çıktığını hatırlatan Ayşe, "Ringe ilk çıktığım için bir baskı vardı. Benim maçı almam, tüm takım arkadaşlarımı motive ediyor. Bugün 7'de 7 yapacağız. Türkiye'nin ve Türk kadının gücünü ringde göstereceğiz" diye görüş belirtti.