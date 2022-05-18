Milli boksör Ayşe Çağırır, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi
Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda milli sporcu Ayşe Çağırır, Arjantinli Aldana Florencia Lopez'i mağlup ederek finale yükseldi.
İstanbul'da düzenlenen şampiyonanın 9. gününde milli boksör Ayşe Çağırır, 48 kilo yarı final maçına çıktı.
İlk turda Özbek Marjona Savrieva'yı, ikinci turda Fransız Rim Bennamayı, çeyrek finalde ise İngiliz Demie-Jade Resztan'ı geçen milli boksör, yarı finalde Arjantinli Aldana Florencia Lopez ile karşılaştı.
Müsabakaya iyi başlayan Ayşe, attığı net yumruklarla ilk raundu 5-0 aldı. Ay-yıldızlı sporcu, rakibinin ilk raundu telafi etmek için yaptığı ataklarda verdiği açıkları iyi değerlendirdi ve bu bölümü de 4-1 üstün geçti.
Seyirci desteğiyle rakibinin son anlardaki baskısından iyi çıkan Ayşe Çağırır, son raundu 4-1 kaybetse de maçı 4-1 kazanarak finale yükseldi.
"BAYRAĞIMIZI GÖNDERE ÇEKMEK İSTİYORUM"
Milli boksör, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
Sakin bir maç çıkardığını belirten milli boksör, "Çok iyi odaklanmıştım. Amacım ringde Ayşe Çağırır'ı değil ay-yıldızlı bayrağımızı temsil etmek. Bizi seven, destekleyen, dua eden ve buraya kadar gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarınki maçımda altın madalya alıp, bayrağımı göndere çektirerek 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum" diye konuştu.
Sıkletinden dolayı ringe ilk kendisinin çıktığını hatırlatan Ayşe, "Ringe ilk çıktığım için bir baskı vardı. Benim maçı almam, tüm takım arkadaşlarımı motive ediyor. Bugün 7'de 7 yapacağız. Türkiye'nin ve Türk kadının gücünü ringde göstereceğiz" diye görüş belirtti.
Video Haberler
- Şiddetli rüzgar etkili oldu, apartmanın 2 balkonu çöktü
- Evine giren kişiyi öldürmüştü: İdrarını yaparken gördüm
- Uyarılar art arda geldi: İstanbul'da trafik kilit
- Sarıcaali köyü muhtarı bir can kurtardı
- Kızlar Sarayı'ndaki yangının nedeni araştırılıyor
- Düzce'de kazılan yerlerden 15 köpek ölüsü çıktı
- Torosları şakayıklarla şenlendi
- Hatay'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
- Mobilya atölyesinde yangın: Yurttaşlar sokağa döküldü
- Spiker Özlem Sarıkaya Yurt, son yolculuğuna uğurlandı
En Çok Okunan Haberler
-
- NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, hayatını kaybetti
- DSÖ'den endişelendiren 'mutasyon' açıklaması
- Sedat Peker sessizliğini bozdu
- Erdoğan'ın evine 'mesih baskını' iddiası
- Ongun görevden mi alındı?
- AVM'de yemek yediler, evladını kaybetti
- İmamoğlu'ndan suç duyurusu
- İktidarda Özkan rahatsızlığı
- ABD-Meksika sınırında 'narko-tünel' bulundu
- İmamoğlu'ndan Murat Ongun açıklaması