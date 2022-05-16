Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde!
Milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, İstanbul'daki Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.
Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda yarı finale çıkan milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, bronz madalyayı garantiledi.
Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 8. gününde ringe çıkan olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek final maçında Filipinli Aira Cordero Villegas ile karşılaştı.
İyi başladığı maçta ilk raundu 4-1 alan olimpiyat ikincisi milli boksör, ikinci raundu 5-0 üstün bitirdi. Maç boyunca rakibini uzak tutan ve net yumruklar vuran Buse Naz, son raundu ve maçı 5-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
HEDEF ALTIN MADALYA
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda yarı finale çıkarak bronz madalyayı garantileyen milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, yoluna devam eden 8 sıklette de altın madalya hedeflediklerini söyledi.
Şampiyonada bugün yarı finale çıkan 4. milli boksör olduğunu hatırlatan Buse Naz, "Bizim için çok önemli bir galibiyet. Şu ana kadar 4'te 4 yarı finale çıktık. Bugün 8 sıklette de yarı final istiyoruz. Umarım da olacak. Önemli rakiplerimizden biriydi. Dün maç yaptım. Bugün yarı finale çıkma stresi vardı. Umarım yarı finalde daha iyi oluruz. Çok iyi hissediyoruz. İnşallah takımın birliği ve beraberliği bozulmadan hepimiz altın madalyayla buradan ayrılacağız" diye konuştu.
Bronz madalya kazanması kesinleşen Buse Naz Çakıroğlu, 18 Mayıs Çarşamba günü yarı finalde İspanyol Laura Fuertes Fernandez ile karşılaşacak.
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