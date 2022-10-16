Milli boksör Gizem Özer, Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'ndan elendi

Karadağ'da düzenlenen Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli boksör Gizem Özer, İrlandalı rakibi Kellie Anne Harrington'a mağlup oldu.

AA
16 Ekim 2022 Pazar, 09:57
Milli boksör Gizem Özer, Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'ndan elendi
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Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası Karadağ'da devam ediyor.

Türkiye Boks Federasyonu'ndan yapılan açıklama göre Budva kentindeki organizasyonda, 60 kiloda müsabakalar yapıldı.

Gizem Özer, 60 kiloda İrlandalı Kellie Anne Harrington'a yenilerek turnuvadan elendi.

9 Türk sporcunun yarıştığı organizasyon, 22 Ekim'de sona erecek.


Gizem Özer Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası Türkiye Boks Federasyonu

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