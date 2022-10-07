Kick boks sporcusunu öldüren sanığa 'yaş' indirimi ile 12 yıl hapis
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 'yan bakma' tartışmasında kick boks sporcusu Muhammed Mustafa Kulacı'yı (18) öldüren tutuklu Yunus Emre A.'nın (16) müebbetle yargılandığı davada, sanığa 'yaş' indirimi uygulanarak 12 yıl hapis cezası verildi.
Fevziçakmak Mahallesi Nil Caddesi'nde, 3 Ocak'ta saat 15.30 sıralarında; yolda yürüyen kick boks sporcusu Mustafa Muhammed Kulacı ile Yunus Emre A. arasında 'yan bakma' meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Yunus Emre A., cebinden çıkardığı bıçakla Kulacı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Kulacı'yı hastaneye kaldırdı. Kulacı, hastanede hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan Yunus Emre A. ise 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
'BANA YUMRUK ATTI, BEN DE BIÇAKLA VURDUM'
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede, Yunus Emre A. hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.
İddianamede ifadesine de yer verilen Yunus Emre A., "Arkadaşıma 'Hoo' diye bağırdım. Muhammed Mustafa da geçerken üzerine alındı. Aramızda tartışma çıktı. Bana yumruk attı. Ben de bıçakla vurdum" dedi.
3'ÜNCÜ DURUŞMA
Davanın 3'üncü duruşması, sanığın yaşının küçük olması nedeniyle basına kapalı oturumda yapıldı. Dava nedeniyle mahkemenin bulunduğu koridorda polis ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı. 1 tanığın dinlendiği davada, Yunus Emre A.'nın, önceki ifadelerini tekrar ettiği öğrenildi.
Mahkeme heyeti, Yunus Emre A.'yı, 'kasten adam öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra sanığın 18 yaşından küçük olması nedeniyle 'yaş' indirimi yaparak, cezayı 12 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Duruşma sonrası, Mustafa Muhammed Kulacı'nın yakınları karara tepki gösterdi.
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