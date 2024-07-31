Samet Gümüş, Paris 2024'e son 16 turunda veda etti!

Milli boksör Samet Gümüş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 51 kilo son 16 turunda karşılaştığı Kazak Saken Bibossinov'a mağlup olarak organizasyona veda etti.

AA
Yayınlanma: 31.07.2024 - 00:04
Samet Gümüş, Paris 2024'e son 16 turunda veda etti!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında milli sporcu Samet Gümüş, son 16 turunda Kazak Saken Bibossinov'a 5-0 yenilerek, organizasyondan elendi.

KAZAK RAKİBİNE MAĞLUP OLDU

Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da yapılan erkekler 51 kilo son 16 tur maçında milli boksör Samet Gümüş, Bibossinov ile mücadele etti.

Rakibine 5-0 yenilen Samet Gümüş, organizasyona veda etti.


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