Samet Gümüş, Paris 2024'e son 16 turunda veda etti!

Yayınlanma: 31.07.2024 - 00:04

Güncelleme: 31.07.2024 - 00:04

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında milli sporcu Samet Gümüş, son 16 turunda Kazak Saken Bibossinov'a 5-0 yenilerek, organizasyondan elendi.

KAZAK RAKİBİNE MAĞLUP OLDU

Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da yapılan erkekler 51 kilo son 16 tur maçında milli boksör Samet Gümüş, Bibossinov ile mücadele etti.

Rakibine 5-0 yenilen Samet Gümüş, organizasyona veda etti.