Galatasaray'ın da istediği Brezilyalı oyuncu Fenerbahçe tercihini açıkladı

25 Eylül 2022 Pazar, 04:00

Transfer döneminde Galatasaray’ın da ilgilendiği Fenerbahçe’nin Brezilyalı oyuncusu Joao Pedro, Sarı-Lacivertlileri tercih etmesi hakkında, “Transfer sürecinde spekülasyonların olması normal. Özellikle benim İtalya’da arka arkaya geçirdiğim iyi sezonlardan sonra bu tarz şeylerin konuşulması normal. Çok fazla şey konuşuldu ama en iyi cevabın, en doğru cevabın benim burada olmam olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe’den teklif geldiği zaman çok çabuk gelişti süreç. Çünkü hemen kabul ettim. Böyle büyük bir takımda oynamayı çok istiyordum. En doğru seçimi yaptığımı düşünüyorum” dedi.

Pedro, Beşiktaş derbisi için, “Gençken çok fazla derbi izlemiştim. G.Saray’a karşı oynanan derbileri de izlemiştim Alex’in oynadığı dönemde. Şu andaki tek hedefimiz, pazar günkü maça en iyi şekilde hazırlanmak” diye konuştu.



‘İYİ YOLDAYIZ’



30 yaşındaki hücum oyuncusu, “Buraya geldiğimiz zaman F.Bahçe’nin gerçekten çok büyük bir takım olduğunu bir kez daha gördüm. Büyük taraftara sahip bir takım. Kazanma hırsı olan, şampiyonluklar için oynayan bir takım. Zaten beni F.Bahçe’ye getiren koşullar da bunlar oldu. Bu takımın büyüklüğü, taraftarların göstermiş olduğu tutku beni buraya getirdi” dedi.

Pedro, “Çalışmalarımızı en iyi şekilde sahaya yansıttık. Takımımızda birlik havası hâkim. Sahada kompakt ve ne yaptığını bilen bir takım görüntüsü sergiliyoruz. Hocamız çok talepkâr. Bu da tabii ki oyuncuların, onun istediği fikirleri en iyi şekilde uygulamasını sağlıyor. İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

