Milli eskrimci İrem Karamete Baldini kimdir? İrem Karamete Baldini kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 02.06.2023 - 22:41

Güncelleme: 02.06.2023 - 22:41

Gürcistan'da düzenlenen Büyük Kadınlar Flöre Dünya Kupası'nda milli eskrimci İrem Karamete Baldini, ön elemeleri geçerek ana tabloya kalmayı başardı. İrem Karamete Baldini'nin yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

İREM KARAMETE BALDİNİ KİMDİR?

İrem Karamete Baldini, 20 Haziran 1993'te İstanbul'da doğdu. 2017'de Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Kendisi aynı zamanda okulunun eskrim kaptanıydı ve dört yıl üst üste "Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonluğu" kazandı. 2019 yılında yüksek lisansını Amerika da, Boston Üniversitesinin pazarlama bölümünden mezun olarak tamamladı.

Baldini, 10 yaşında eskrime başladı. 5 yıl içinde millî takıma girerek ülkesini uluslararası arenada temsil etmeye başladı. Bu yıllarda yıldızlar ve gençler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Ülkesini birçok yıldızlar ve gençler, Avrupa ve Dünya Şampiyonasında temsil etti ve 2009 yılında yıldızlar kategorisinde Fransa'nın Bourges şehrinde yapılan Avrupa Şampiyonası'nı ilk 16 arasında tamamladı. Baldini, aynı yıl Yıldızlar ve Gençler Akdeniz Şampiyonası'nda ülkesine bronz madalya kazandırdı.

2011-2021 yıllarında Türkiye şampiyonu oldu.

2012 yılında Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Akdeniz şampiyonasında takım halinde altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Aynı yıl Budapeşte ve Belgrad'da yapılan Gençler Dünya Kupasını ilk 16 arasında tamamladı.

2013 yılında Mersin'de yapılan Akdeniz Oyunlarında ülkesine bronz madalya kazandırdı. Bu madalya ile 1971 yılında Özden Ezinler'in kazandığı gümüş madalyanın ardından Akdeniz Oyunları'nda bu branşta madalya kazanan ikinci sporcu oldu.

2014-2015 yılında yapılan Satellite turnuvalarında, Antalya'da altın Meksika'nın Cancún şehrinde gümüş, Kocaeli ve Danimarka'da ise bronz madalya kazanmıştır. Karamete, 2015 yılında Azerbaycan'ın Bakü şehrinde organize edilen Avrupa Oyunlarına katılma hakkı kazandı. Baldini, 2. turda Rus rakibine yenilerek elendi. 2015 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Son 32 turunda İtalyan rakibi Francesca Palumbo'ya 15-14 mağlup olarak turnuvayı oyunları 19. sırada tamamladı. Aynı yıl Sırbistan'ın Niş şehrinde organize edilen Balkan şampiyonasında gümüş madalya almıştır.

Baldini, Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonunda yer almaktadır.

Baldini, 11-12 Mart 2016 tarihinde Küba'da düzenlenen Grand Prix'de ilk 64'e giren Karamete Aida Mohamed'e 15-14 yenilerek yarışmayı 53. sırada tamamladı.

2016 yılında Prag'da yapılan Olimpiyat kalifikasyon seçmesini kazanarak 2016 Rio Yaz olimpiyatlarına katılma hakkı kazandı. Bu başarı ile ülkesini 32 yıl aradan sonra Olimpiyatlarda temsil eden ilk Türk Eskrimci oldu. Daha önce eskrim müsabakalarına davet yoluyla katılım sağlandığından, eleme usulü ile Olimpiyatlara giden ilk Türk eskrimci de Baldini oldu. Kadınlar flöre ikinci turunda Fransız Ysaora Thibus'a 15-6 yenilerek oyunlardan elendi.

2018 yılında Bükreş'teki Satellite turnuvasında bronz madalya kazandı. 2017-2018 sezonun sonunda Sırbistan'da yapılan Avrupa Şampiyonasında ilk 16, Wuxi/Çin'de yapılan Dünya Şampiyonasını ilk 32 arasında tamamladı.

2019-2020 yılında Antalya da düzenlenen Satellite turnuvasında altın madalya, Bükreş ve Amsterdam da bronz madalya kazanmıştır. Aynı sezon İtalyanın Torino şehrinde organize edilen Grand Prix turnuvasını ilk 32 arasında tamamlayarak Tokyo 2020 yolunda önemli bir puan topladı. 2020 Yaz Olimpiyatları'nın koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenmesinin ardından 2021 yılı Mart ayında Doha'da gerçekleşen Grand Prix'te son 64 turunda Fransız Eva Lacheray'ı 15-12, son 32 turunda eski Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu İtalyan Arianna Errigo'yu 15-12 ve son 16 turunda Rus rakibi Leyla Pirieva’yı 15-10'luk skorla eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde eşleştiği Çinli rakibi Chen Qingyuan’e 15-7 yenilerek organizasyonu sekizinci tamamladı ve bu tarihe kadar Türkiye eskrim tarihinde bir Grand Prix organizasyonunda en yüksek dereceyi elde eden sporcu oldu. Baldini, bu müsabakalardan 21 puan kazanarak Türk Eskrim tarihinde seçmelere kalmadan Avrupa Kıtasından Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyatlarına direk gitmeyi hak kazanan ilk sporcu oldu.

ÖZEL YAŞAMI

İrem Karamete Baldini, 29 Temmuz 2020 tarihinde İtalyan milli eskrimci Andrea Baldini'yle evlendi.

İREM KARAMETE BALDİNİ'NİN BAŞARILARI

2011-2019 Türkiye Şampiyonu

2013 Türkiye, Mersin Akdeniz Oyunları bronz madalya

2014 Meksika, Cancun Satellite gümüş madalya

2014 Türkiye, Antalya Satellite altın madalya

2014 Türkiye, Kocaeli Satellite bronz madalya

2015 Danimarka, Kopenhag Satellite bronz madalya

2015 Sırbistan, Niş Balkan Şampiyonası gümüş madalya

2018 Romanya, Bükreş Satellite bronz madalya

2019 Hollanda, Amsterdam Satellite bronz madalya

2019 Romanya, Bükreş Satellite bronz madalya

2019 Türkiye, Antalya Satellite altın madalya















