Milli eskrimci Nisanur Erbil, son 16 turunda!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde milli eskrimci Nisanur Erbil, son 16 turuna yükseldi.

AA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 12:35
Milli eskrimci Nisanur Erbil, son 16 turunda!
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Grand Palais'te yapılan kılıç müsabakalarında Nisanur Erbil, son 32 turunda ABD'li Magda Skarbonkiewicz'le karşı karşıya geldi.

Müsabakaya iyi başlayan Erbil, son bölümde farkı açarak rakibini 15-11 mağlup etti.

Nisanur Erbil, son 16 turunda Fransız Sara Balzer'le karşılaşacak.


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