La Liga'da Barcelona'ya Getafe çelmesi!

Lider Barcelona, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2023 - 19:26
La Liga'da Barcelona'ya Getafe çelmesi!
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İspanya La Liga'nın 29. haftasında Quique Flores'in ekibi Getafe ile Xavi Hernandez'in yönetimindeki Barcelona karşı karşıya geldi.

Alfonso Perez Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 beraberlik ile sonuçlandı. Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 83 dakika forma giydi.

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Bu sonuçla birlikte ligde üste üste ikinci beraberliğini alan Barcelona 73 puana yükselirken, Getafe 31 puanda kaldı. Barcelona'nın en yakın takipçisi Real Madrid'in ise 62 puanı bulunuyor.

Ligin bir sonraki maç haftasında Getafe deplasmanda Mallorca'ya konuk olurken, Barcelona evinde Atletico Madrid'i ağırlayacak.


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