Milli futbolcu Enes Ünal'ın tek rakibi Karim Benzema
Milli futbolcu Enes Ünal, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Getafe'yi taşımaya devam ediyor. Milli futbolcu 2022 yılında ligde attığı gollerle Real Madrid'li yıldız Karim Benzema'yı takip ediyor.
Futbol kariyerini 2017'den beri La Liga'da sürdüren ve Getafe'de üçüncü sezonunu geçiren Enes Ünal, önceki gün takımının Elche'yi 1-0 yendiği mücadelede galibiyeti getiren golü attı. Getafe'nin 5 maçlık 3 puan özlemine son veren Enes, 2022 yılında La Liga'daki gol sayısını 15'e çıkardı.
Fanatik'in haberine göre milli futbolcu, bu alanda Real Madrid'in süper starı Karim Benzema'dan (17 gol) sonra bu yıl en çok rakip fileleri ligde havalandıran oyuncu konumunda yer alıyor. Son olarak 18 Eylül 2022'de Osasuna'yı deplasmanda 2-0'la geçen lacivert-beyazlılar, 20 takımlı ligde 13 puanla 17.'likten 14. sıraya yükseldi.
FRİKİKTE NİHAT KAHVECİ'Yİ YAKALAMIŞTI
Elche karşısında ceza sahası içerisinde klas bir tek dokunuşla golünü atan 25 yaşındaki forvet, geçen hafta Celta Vigo'ya konuk oldukları ve 1-1 biten mücadelede de harika bir frikik golüne imzasını atmıştı. Milli futbolcu bu golle, Nihat Kahveci'den (2007-2008 Villarreal) bu yana La Liga'da bir sezonda iki frikik golü atan ilk Türk futbolcu unvanını elde etmişti. Bu sezon 12. lig karşılaşmasında 2 asistinin yanına 4. golünü ekleyen Enes, forma giydiği son 3 sınavında da 2 gol ve 1 asistle La Liga'nın en formda oyuncularından biri olarak gösteriliyor.
İspanyol ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu, sadece 2 sene içerisinde piyasa değerini 9 milyon Euro'dan an itibarıyla 25 milyon Euro'ya kadar çıkardı.
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