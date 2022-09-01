Milli futbolcu Kenan Karaman, Schalke 04 ile anlaştı!
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Schalke 04, Süper Lig kulübü Beşiktaş'tan Kenan Karaman'ı renklerine bağladı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken bir taraftan da bazı isimlerle yollar ayrılıyor. Siyah-beyazlı takımda forma giyen Kenan Karaman, Almanya'ya dönmeye hazırlanıyor.
KENAN KARAMAN, SCHALKE İLE ANLAŞTI
Bundesliga'ya yeniden dönen Schalke 04, Kenan Karaman'ı kadrosuna katıyor. Kenan Karaman, sağlık kontrollerinin ardından Alman ekibiyle sözleşme imzalayacak.
3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Beşiktaş'ta mutsuz olduğu ifade edilen Kenan Karaman ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Karaman bu sezon 2 maçta 36 dakika süre aldı ve skor üretemedi. Futbolcu geçen sezon ise 33 maçta 2 gol 1 asist kaydetmişti.
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