Milli futbolcu Merih Demiral hocasıyla kavga etti

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Atalanta forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın teknik direktör Gian Piero Gasperini ile tartıştığı ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 17:05
Milli futbolcu Merih Demiral hocasıyla kavga etti
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İtalya Serie A ekibi Atalanta'nın formasını giyen Merih Demiral için önemli bir iddia ortaya atıldı.

Merih Demiral

TAKIMDAN AYRILMAK İSTEDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; milli oyuncu, teknik direktör Gian Piero Gasperini ile kavga etti.

25 yaşındaki başarılı stoper, yaz transfer döneminde Atalanta yönetimine ayrılmak istediğini kesin olarak iletti.

Gian Piero Gasperini

TRANSFERİNİ ENGELLEMİŞTİ

Öte yandan daha önce Gasperini'nin Merih'in Inter'e transferini son anda engellediği de aktarıldı.

Bu sezon da takımının önemli isimlerinden olan Merih Demiral 25 kez forma giyerken 1 gollük katkı sağladı.


Merih Demiral Gian Piero Gasperini Atalanta serie a

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