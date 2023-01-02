Milli futbolcu Merih Demiral'a Avrupa'dan iki dev talip

02 Ocak 2023 Pazartesi, 19:32

Atalanta forması giyen Merih Demiral, iki dev ekibin transfer radarına girdi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Manchester United ve Inter, 24 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor.

Manchester United'ın ara transfer döneminde Atalanta ile transfer için masaya oturup teklif sunma hazırlığında olduğu belirtildi.

Merih Demiral (sağda)

ATALANTA 20 MİLYON EURO BEKLİYOR

Inter'in de hem 3'lü savunma tecrübesi, hem de İtalya Serie A'yı tanıması nedeniyle milli futbolcu için görüşmelere hız vereceği aktarıldı.

Öte yandan Atalanta'nın ise Merih Demiral için 20 milyon Euro'luk bonservis geliri beklediği ifade edildi. İtalyan temsilcisinin, kiralama tekliflerine de sıcak bakmadığı öne sürüldü.

Bu sezon İtalya Serie A'da 13 maça çıkan Merih Demiral, 1 kez fileleri havalandırdı.