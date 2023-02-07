EGM'den 'depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan hesaplar' hakkında açıklama
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 135 hesap yöneticisi tespit edildi" açıklamasını yaptı.
EGM, sosyal medyada 'provokatif' paylaşım yapanlara ilişkin "7 şahıs gözaltına alındı, 1'i tutuklandı. Yardımsever vatandaşlarımızı suistimal etmek isteyen internet sitelerinin kapatılması sağlandı." açıklamasında bulundu.
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