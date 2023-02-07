EGM'den 'depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan hesaplar' hakkında açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 135 hesap yöneticisi tespit edildi" açıklamasını yaptı.

DHA
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 19:53
EGM'den 'depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan hesaplar' hakkında açıklama
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EGM, sosyal medyada 'provokatif' paylaşım yapanlara ilişkin "7 şahıs gözaltına alındı, 1'i tutuklandı. Yardımsever vatandaşlarımızı suistimal etmek isteyen internet sitelerinin kapatılması sağlandı." açıklamasında bulundu.


EGM provokatif gözaltı

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