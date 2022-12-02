Milli futbolcu Onur Bulut'un menajerinden transfer iddialarına yanıt
Kayserisporlu futbolcu Onur Bulut'un ismi transferde birçok kulüple anılıyordu. Milli futbolcunun menajeri transfer iddialarına yanıt verdi.
Yukatel Kayserisporlu Onur Bulut ile ilgili çıkan transfer haberleri üzerine açıklama geldi.
Türkiye'de geçmiş yıllarda forma giyen ve menajerlik yapan Elyasa Süme, futbolcusu Onur Bulut ile ilgili haberleri yalanladı.
Onur Bulut'un menajeri Elyasa Süme açıklamasında "Futbolcumuz için 'kapı kapı dolaştığımız' gibi mesnetsiz söylemler kamuoyunu gereksiz bir şekilde meşgul etmektedir" ifadelerini kullandı.
Süme'nin yaptığı açıklama şu şekilde:
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