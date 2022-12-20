Milli futbolcu Orkun Kökçü'den 'One Love' açıklaması: 'Kimse de o pazubendi takamadı'

20 Aralık 2022 Salı, 23:13

Feyenoord'da forma giyen milli oyuncu Orkun Kökçü, gökkuşağı rengindeki pazubendi takmamasının arkasında durduğunu söyledi.Milli futbolcu ayrıca Dünya Kupası'nda gökkuşağı rengindeki pazubendin yasaklanmasıyla ilgili konuştu.



Milli oyuncu yaptığı açıklamada, "Kimseye kötü bir söz söylemek istemem ama eğer gerçekten bir düşünceyi savunuyorsanız onu ne pahasına olursa olsun desteklemelisiniz. Tıpkı benim yaptığım gibi. Her türlü kesimin üzerime geleceğini biliyordum, karşı olduğunuz şeye tepkinizi de sadece sözlerle değil eylemle de göstermeniz gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

"YAPTIĞIMDAN PİŞMAN DEĞİLİM"

Gökkuşağı renklerindeki pazubendi takmayarak protesto ederken Dünya Kupası'nda gökkuşağı renklerindeki her şeyin yasaklanmasıyla ilgili ise Orkun, "Kimsenin Dünya Kupası'nda pazubendi takamayacağını duyunca 'Peki şimdi ne olacak?' diye düşündüm. 'Yine bir polemik olacak mı?' sorusu aklıma geldi ama olmadı. Sonuç olarak kimse de o pazubendi takamadı" sözlerini kullandı.



Kökçü baskı altında kaldığı dönemi sadece futbola odaklanarak atlattığını belirtirken, "O dönemden etkilenmeden çıktığımı söyleyebilirim. Sadece oynamaya çalıştım ve bu anlamda sahanın içinde kaldım. Yaptığımdan da pişman değilim" açıklamasını yaptı.

Feyenoord'un takım kaptanı olan Orkun Kökçü, 16 Ekim'de oynanan AZ Alkmaar maçına ilk 11'de başlamasına rağmen dini sebeplerden dolayı gökkuşağı renklerinin yer aldığı kaptanlık bandını takmayacağını söylemişti.

