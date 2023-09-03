Milli futbolcu Orkun Kökçü'ye Hollanda'da büyük onur

Yayınlanma: 03.09.2023 - 19:15

Güncelleme: 03.09.2023 - 19:15

Milli futbolcu Orkun Kökçü, Hollanda'da yılın futbolcusu ödülüne aday gösterildi.

Geçen sezon formasını giydiği Feyenoord ile şampiyonluk yaşayan 22 yaşındaki futbolcu, eski takım arkadaşları Santiago Gimenez ve David Hancko'nun yanı sıra Vaclav Cerny ve Xavi Simons ile yarışacak.

ÜYELERİN OYLARI BELİRLEYECEK

Ödülün sahibi, Hollanda 1. Lig kulüplerinin kaptanları ve Hollanda Futbolcular Birliği üyelerinin oylarıyla belirlenecek.

Hollanda 1. Ligi Ödülleri'nin sahipleri, pazartesi günü TSİ 21.30'da Utrecht kentindeki DeFabrique Etkinlik Merkezi'nde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Orkun Kökçü, yaz transfer döneminde Portekiz'in Benfica takımıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.