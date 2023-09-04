Milli futbolcu Orkun Kökçü'ye Hollanda'da büyük onur!

Geçen sezon Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Feyenoord ile şampiyonluğa ulaşan milli futbolcu Orkun Kökçü, Hollanda'da yılın futbolcusu ödülünün sahibi oldu.

AA
Yayınlanma: 04.09.2023 - 20:41
Milli futbolcu Orkun Kökçü'ye Hollanda'da büyük onur!
Abone Ol google-news

Milli futbolcu Orkun Kökçü, Hollanda Ligi Eredivisie'de 2022-2023 sezonunun en iyi oyuncusu seçildi.

Orkun, sosyal medya hesaplarından, Hollanda'da yılın futbolcusuna verilen "Altın Ayakkabı" ödülünü tuttuğu fotoğrafı paylaştı.

FEYENOORD'U ŞAMPİYONLUĞA TAŞIMIŞTI

Ödülün sahibi, Eredivisie kulüplerinin kaptanları ve Hollanda Futbolcular Birliği üyelerinin oylarıyla belirleniyor.

Geçen sezon Feyenoord formasıyla Eredivisie'de şampiyonluğa ulaşan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, haziran ayında Portekiz Premier Lig ekibi Benfica'ya transfer olmuştu.


Player Alanı
orkun kökçü Hollanda Yılın Futbolcusu feyenoord

İlgili Haberler

Milli futbolcu Orkun Kökçü'ye Hollanda'da büyük onur

Milli futbolcu Orkun Kökçü'ye Hollanda'da büyük onur
Orkun Kökçü'nün asisti Benfica'yı kupaya götürdü!

Orkun Kökçü'nün asisti Benfica'yı kupaya götürdü!
Dusan Tadic'ten Orkun Kökçü ve Beşiktaş sözleri

Dusan Tadic'ten Orkun Kökçü ve Beşiktaş sözleri

En Çok Okunan Haberler