Milli futbolcu Orkun Kökçü'ye Hollanda'da büyük onur!
Geçen sezon Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Feyenoord ile şampiyonluğa ulaşan milli futbolcu Orkun Kökçü, Hollanda'da yılın futbolcusu ödülünün sahibi oldu.
Milli futbolcu Orkun Kökçü, Hollanda Ligi Eredivisie'de 2022-2023 sezonunun en iyi oyuncusu seçildi.
Orkun, sosyal medya hesaplarından, Hollanda'da yılın futbolcusuna verilen "Altın Ayakkabı" ödülünü tuttuğu fotoğrafı paylaştı.
FEYENOORD'U ŞAMPİYONLUĞA TAŞIMIŞTI
Ödülün sahibi, Eredivisie kulüplerinin kaptanları ve Hollanda Futbolcular Birliği üyelerinin oylarıyla belirleniyor.
Geçen sezon Feyenoord formasıyla Eredivisie'de şampiyonluğa ulaşan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, haziran ayında Portekiz Premier Lig ekibi Benfica'ya transfer olmuştu.
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